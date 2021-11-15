Беларусь и Китай проводят конкурс совместных научно-технических проектов на 2022–2023 годы

Заявки на участие можно подать с 15 ноября по 23 декабря текущего года в следующих категориях: информационно-коммуникационные и междисциплинарные технологии, биологические, медицинские, фармацевтические и химические технологии и производства, машиностроение, машиностроительные технологии, приборостроение и изготовление оборудования, инновационные материалы и технологии их обработки, агропромышленные и продовольственные технологии, оптические технологии, микроэлектронные технологии.Документы на конкурс должны включать подготовленный в установленном порядке бизнес-план, письменные обязательства государственного заказчика по практическому использованию результатов исследований и разработок и по долевому участию в финансировании. Заполненные формы нужно отправить в электронном виде в адрес ГКНТ через ИАС "Экспертиза".Конкурс совместных научно-технических проектов проводится в соответствии с протоколом 3-го заседания комиссии по научно-техническому сотрудничеству Белорусско-Китайского межправительственного комитета от 19 ноября 2020 года.Фото из архива