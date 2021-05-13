Это случилось во время встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в Беларуси Се Сяоюном, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИД уточнили: «в ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам взаимодействия Беларуси и Китая в международных организациях».
Собеседники подтвердили высокий уровень сотрудничества и взаимной поддержки двух стран на многосторонних площадках.
Фото: МИД
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Беларусь и Китай подтвердили высокий уровень взаимной поддержки на многосторонних площадках
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