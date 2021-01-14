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Беларусь и Китай подтвердили единство позиций по актуальным международным проблемам

Это произошло в рамках встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в КНР Юрия Сенько с заместителем министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэном, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.


В рамках встречи обсуждался широкий спектр вопросов белорусско-китайского сотрудничества, а также организация контактов на высшем и высоком уровнях в 2021 году.


В МИД добавили, что стороны подтвердили единство позиций по актуальным международным проблемам и последним мировым событиям, а также наметили стратегические направления развития отношений между Беларусью и Китаем.

Фото: МИД
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