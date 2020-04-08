Беларусь и Китай подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в области сельского хозяйства

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и рабочий комитет китайской ассоциации малых и средних предприятий по проекту "Пояс и путь" подписали меморандум о намерениях по стратегическому сотрудничеству сроком на пять лет, передает БЕЛТА.

— Мы готовы к сотрудничеству с вашей ассоциацией и дальнейшему торговому взаимодействию с Китаем. Хотим развивать взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами, укреплять сложившиеся прямые связи между деловыми кругами, — сказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло.

Меморандум предполагает экспорт в Китай сельскохозяйственной продукции (включая мясо птицы, лен, молочные продукты) и продуктов питания, высококачественного сырья для традиционной китайской медицины, а также укрепление инвестиционного сотрудничества. Китайская сторона будет оказывать содействие в создании платформы для поставок белорусской продукции в Китай и каналов сбыта в ключевых городах, в поиске китайских деловых партнеров, в создании в Беларуси центров обслуживания малых и средних предприятий. Рабочему комитету предоставляются полномочия на работу с китайским правительством и предприятиями для развития сотрудничества с Беларусью. Планируется также взаимодействие с целью создания совместных производств в двух странах.

— Мы уверены в том, что этот меморандум позволит еще более динамично развивать торговые отношения с малым и средним бизнесом КНР. Рабочий комитет объединяет производителей, переработчиков молочных, мясных продуктов и льноволокна, которое мы тоже заинтересованы поставлять в Китай, — отметил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов.

По итогам января-февраля текущего года экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай вырос практически в два раза к уровню 2019 года и достиг $ 18 млн. Рост наблюдается практически по всем позициям: например, по мясопродуктам — в три раза ($ 8,6 млн), молокопродуктам — на 16% ($ 4,7 млн), льноволокну — на 6% ($ 1,8 млн).

— Наше мясо птицы и говядина очень понравились китайским потребителям. У нас практически вся молочка, почти все мясокомбинаты и птицефабрики открыты для поставок в Китай, — добавил Алексей Богданов.