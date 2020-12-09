Это произошло в рамках встречи заместителя Министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника с Послом Китая в Беларуси Се Сяоюном, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Фото: БЕЛТА
В ходе встречи были подняты вопросы организации контактов на высшем и высоком уровнях, сотрудничества в политической и гуманитарной сферах. Кроме того, затронули и тему экономики. Сергей Алейник и Се Сяоюн обсудили реализацию инвестиционных проектов в Беларуси и развития индустриального парка «Великий камень», а также продвижение экспорта белорусских товаров и услуг на рынок Китая.
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Беларусь и Китай обсудили сотрудничество в политической и гуманитарной сферах
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