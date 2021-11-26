Беларусь и Китай обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

Это произошло в рамках встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника с послом Китая в Беларуси Се Сяоюном, проинформировали sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИД рассказали, что стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимной поддержки в международных организациях.
Сообщается, что Сергей Алейник довел информацию о принимаемых белорусской стороной усилиях по урегулированию миграционного кризиса на белорусско-польской границе.
Фото: МИД