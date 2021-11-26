SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 2.88
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Беларусь и Китай обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

Беларусь и Китай обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

Это произошло в рамках встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника с послом Китая в Беларуси Се Сяоюном, проинформировали sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.


В МИД рассказали, что стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимной поддержки в международных организациях.

Сообщается, что Сергей Алейник довел информацию о принимаемых белорусской стороной усилиях по урегулированию миграционного кризиса на белорусско-польской границе. 

Фото: МИД
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы