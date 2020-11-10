Беларусь и Китай намерены расширять сотрудничество в логистической и транспортной сферах

, – отметил Владимир Улахович.. По словам главы БелТПП, речь идет о расширении торговли, а также сотрудничества и взаимодействия в логистической и транспортной сферах через реализацию новых логистических цепочек и новых совместных проектов.Владимир Улахович обратил внимание, что в этом году наблюдается позитивная динамика в сфере транспорта.С января по сентябрь этого года между Беларусью и Китаем курсировало 673 контейнерных поезда, за этот же период транзитом через Беларусь прошли 4355 контейнерных поездов, что на 50% больше, чем в 2019 году., – отметил он.Председатель палаты напомнил, что сегодняшний бизнес-форум является одним из ключевых мероприятий участия Беларуси в третьей Китайской международной выставке импортных товаров и услуг., – подчеркнул Владимир Улахович.