Это произошло в рамках встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Кении Павла Взяткина с министром иностранных дел Кении Рейчел Омамо, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В ходе встречи посол Беларуси отметил важность развития политического диалога Беларуси и Кении, расширения двустороннего сотрудничества в экономической сфере, формирования договорно-правовой базы двусторонних отношений.
«Рассмотрены вопросы сотрудничества двух стран в рамках международных организаций, а также формирования институциональных основ на различных уровнях межправительственного взаимодействия. Посол Беларуси предложил активизировать работу по подготовке второго раунда консультаций между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Кении», – добавили в МИД.
Министр иностранных дел Кении подчеркнула важность развития отношений с Беларусью и приветствовала инициативы белорусской стороны. Рейчел Омамо также поддержала мнение о необходимости активизации политических контактов на различных уровнях и выразила готовность оказать необходимое содействие в реализации предложений по затронутому в ходе беседы кругу вопросов.
Фото: МИД
Опубликовано:
529
Беларусь и Кения обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных организаций
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter