Беларусь и Казахстан заинтересованы в расширении сотрудничества в строительной сфере. Об этом шла речь на встрече министра архитектуры и строительства Беларуси Руслана Пархамовича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Беларуси Аскаром Бейсенбаевым, сообщается на сайте ведомства.
– Во время визита белорусской делегации в Казахстан, который состоялся в конце прошлого месяца, обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере строительства. Мы увидели динамику развития строительной отрасли Казахстана и определили ключевые направления взаимодействия, – сказал Руслан Пархамович.
Министр отметил, что совместно с коллегами из Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана проводится существенная работа по достижению запланированных результатов.
– В целом все предпринимаемые профильными министерствами двух стран действия имеют достаточно широкие перспективы и являются крепким фундаментом для долгосрочного сотрудничества строительных комплексов Беларуси и Казахстана. Уверен, что темп нашего взаимодействия будет увеличиваться в интересах двух государств, – подчеркнул Руслан Пархамович.
Аскар Бейсенбаев в свою очередь отметил, что между Беларусью и Казахстаном сложились крепкие и дружеские отношения.
– Сегодня строительство – одно из важнейших направлений во взаимодействии двух стран. Мне приятно отметить, что проделана серьезная работа и уже имеются определенные результаты. Уверен, взаимовыгодное сотрудничество будет увеличиваться, наращивая потенциал строительных комплексов Беларуси и Казахстана, – сказал дипломат.
Посол также обратил внимание, что именно строительство выступает индикатором состояния экономики любой страны.
– Если развивается стройотрасль, значит, с экономикой все хорошо. Сегодня в Беларуси и Казахстане работают многофункциональные стройкомплексы, которые непрерывно осуществляют свою деятельность, с каждым годом увеличивая темпы, – подчеркнул он.
Стороны подробно обсудили все направления сотрудничества, среди которых строительство молочно-товарных комплексов в Казахстане, производство и поставка стройматериалов, а также создание торгового дома белорусских строительных материалов в Казахстане.
Фото: mas.gov.by
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Беларусь и Казахстан заинтересованы в расширении сотрудничества в строительной сфере
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Николай ЩЕКИН
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