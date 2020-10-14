Беларусь и Казахстан развивают сотрудничество в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Собеседники обсудили дальнейшее развитие белорусско-казахстанского взаимодействия в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также на повестку дня были поставлены вопросы поставки средств индивидуальной защиты, пожарной техники и оборудования для нужд МЧС Казахстана.