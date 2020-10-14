Взаимодействие государств обсуждали на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Казахстане Павла Утюпина с министром по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрием Ильиным. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Собеседники обсудили дальнейшее развитие белорусско-казахстанского взаимодействия в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также на повестку дня были поставлены вопросы поставки средств индивидуальной защиты, пожарной техники и оборудования для нужд МЧС Казахстана.
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Беларусь и Казахстан развивают сотрудничество в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
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