Беларусь и Казахстан провели заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

Шестнадцатое заседание межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоялось в режиме видео-конференц-связи под председательством первого заместителя Премьер-министра Беларуси Николая Снопкова и заместителя Премьер-министра Казахстана Романа Скляра, информирует БЕЛТА.
Позитивно оценены итоги торгово-экономического сотрудничества в первом квартале. Товарооборот составил 215 млн долларов и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возрос почти на 12%. Сальдо для нас положительное – 133,5 млн долларов. Вместе с тем на заседании отмечено развитие белорусско-казахстанского сотрудничества в промышленной кооперации и поставках техники.
– Важным шагом здесь станет строительство ОАО "МТЗ" на территории Казахстана завода по производству кабин для тракторов и передних мостов, расширение совместно производимой номенклатуры тракторов, комбайнов, другой сельскохозяйственной и автомобильной техники и агрегатов, – обратили внимание в пресс-службе Правительства.
Участники заседания договорились о проведении в текущем году Дней культуры Беларуси в Казахстане и обсудили организацию белорусско-казахстанского форума.
– Комиссией поддержано одновременное проведение конкурсов совместных белорусско-казахстанских научно-технических проектов в этом и последующих годах, позволяющее оперативно и своевременно решать вопросы финансирования проектов, представляющих обоюдный интерес. По итогам заседания комиссии подписаны его протокол и программа мероприятий (дорожная карта) между правительствами Беларуси и Казахстана о развитии торгово-экономического сотрудничества на 2021–2022 годы, – резюмировали в пресс-службе.
Фото: БЕЛТА
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