Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко обсудил с министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбутом Атамкуловым восстановление регулярных авиарейсов между двумя странами до допандемийного уровня. Такая информация размещена на сайте Минтранса.
Бейбут Атамкулов сообщил, что уже даны соответствующие поручения по открытию 4 рейсов по маршруту Минск – Алматы. Алексей Авраменко уточнил, что это сбалансирует пассажиропоток, и обозначил готовность белорусской стороны к обеспечению полетов авиакомпаний обеих стран на паритетной основе.
Кроме того, на встрече обсуждалось сотрудничество в сфере автомобильного транспорта. Глава транспортного ведомства Беларуси предложил рассмотреть возможность увеличения квоты казахстанских разрешений в/из третьих стран. Он также подчеркнул, что казахстанские перевозчики увеличили транзит по территории Беларуси в 3 раза. С учетом влияния внутренних и внешних факторов казахстанская сторона рассмотрит вопрос об увеличении количества разрешений.
Также главы ведомств затронули вопросы развития цифровых транспортных коридоров. В целом стороны подтвердили заинтересованность в проработке совместных точек стратегического партнерства и готовность обеспечить реализацию совместных проектов с целью развития новых направлений взаимодействия между Беларусью и Казахстаном.
Фото: Минтранс
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Беларусь и Казахстан продолжают работу по восстановлению регулярных авиарейсов
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