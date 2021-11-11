Беларусь и Казахстан планируют совместно выпускать ветпрепараты. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко перед началом встречи Премьер-министра Романа Головченко с министром сельского хозяйства Казахстана Ерболом Карашукеевым.

- Сотрудничество в агропромышленной сфере между нашими странами динамично развивается. По результатам прошлого года поставки белорусских экспортеров сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Казахстан составили 272 миллиона долларов. В январе - сентябре 2021 года экспорт сельхозпродукции составил 219,7 миллионов долларов, или 107,1% к аналогичному периоду прошлого года.

Иван Крупко отметил, что Казахстан является третьим по емкости импортером белорусской продукции после России и Китая.

- Есть договоренность о проектировании молочно-товарного комплекса в Казахстане на 1200 коров. Также подписан договор на поставку белорусского оборудования для укомплектования молочно-товарного комплекса, а также на поставку племенных животных белорусской селекции.

Планируется также создание совместных предприятий во выпуску ветеринарных препаратов. Эта продукция будет востребована и для рынка третьих стран.

Отметим, из Беларуси в Казахстан поставляются мясная и молочная продукция, племенная продукция, сахар. Из Казахстана в Беларусь - хлопковое волокно, овощи, бахчевые. В январе-октябре 2021 года поставлено в Казахстан 829 голов живого крупного рогатого скота белорусской селекции (рост в два раза к показателю за аналогичный период 2020 года).

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