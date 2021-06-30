29 июня 2021 года состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Республике Казахстан Павла Утюпина с Председателем Сената Парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-казахстанского сотрудничества, включая активизацию межпарламентского диалога. Посол Беларуси проинформировал собеседника об основных направлениях развития двусторонних отношений, а также об итогах прошедшего 26–28 июня этого года рабочего визита Премьер-министра Беларуси Романа Головченко в Республику Казахстан.
Кроме того, была подтверждена готовность содействовать развитию контактов и сотрудничества между двумя странами в социальной, образовательной, культурной сферах, торговле и экономике.
Фото МИД
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Беларусь и Казахстан обсудили вопросы сотрудничества и активизацию межпарламентского диалога
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мнение
Сергей МИХОВИЧ
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