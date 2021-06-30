Беларусь и Казахстан обсудили вопросы сотрудничества и активизацию межпарламентского диалога

Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-казахстанского сотрудничества, включая активизацию межпарламентского диалога. Посол Беларуси проинформировал собеседника об основных направлениях развития двусторонних отношений, а также об итогах прошедшего 26–28 июня этого года рабочего визита Премьер-министра Беларуси Романа Головченко в Республику Казахстан.Кроме того, была подтверждена готовность содействовать развитию контактов и сотрудничества между двумя странами в социальной, образовательной, культурной сферах, торговле и экономике.Фото МИД