Беларусь и Казахстан обсудили текущее состояние сотрудничества двух стран в строительной сфере

Посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин сегодня встретился с первым вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбеком Ускенбаевым, сообщили sb.by в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.
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Стороны обсудили текущее состояние сотрудничества двух стран в строительной сфере, включая реализацию в Казахстане проекта «Белорусский квартал», организацию совместного предприятия по производству керамической плитки, а также создание Торгового дома белорусских стройматериалов.