Беларусь и Казахстан обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества

Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей 8 декабря провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Беларусь Аскаром Бейсенбаевым, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Стороны обменялись информацией в рамках текущей повестки дня белорусско-казахстанских отношений, обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества на ближайшую перспективу, реализацию двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.
Фото: МИД