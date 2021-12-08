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Беларусь и Казахстан обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества

Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей 8 декабря провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Беларусь Аскаром Бейсенбаевым, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.


Стороны обменялись информацией в рамках текущей повестки дня белорусско-казахстанских отношений, обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества на ближайшую перспективу, реализацию двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.

Фото: МИД
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