Это произошло в рамках встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Казахстане Павла Утюпина c заместителем Министра иностранных дел Казахстана Маратом Сыздыковым, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИД рассказали, что собеседники обсудили состояние и перспективы развития белорусско-казахстанского сотрудничества в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах.
Также стороны рассмотрели итоги состоявшегося 24 мая текущего года заседания Межправительственной Белорусско-Казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
«Особое внимание на встрече было уделено повестке предстоящих в нынешнем году двусторонних контактов», – отметили в ведомстве.
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Беларусь и Казахстан обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества
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