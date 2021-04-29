Это произошло в рамках встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Казахстане Павла Утюпина с министром культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкуловой, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИД уточнили, что в ходе встречи обсужден широкий круг вопросов белорусско-казахстанского взаимодействия в сфере культуры и спорта, а также перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере туризма.
Отмечается, что особое внимание было уделено подготовке к проведению в 2021 году Дней культуры Беларуси в Казахстане, а также участию представителей Казахстана в культурных и выставочных мероприятиях в Беларуси, в том числе в ХХХ Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», Форуме представителей туристической отрасли Беларуси и Казахстана, Международной выставке государств-участников СНГ «ART EXPO».
Фото: МИД
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Беларусь и Казахстан обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере туризма
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