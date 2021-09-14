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  2. Беларусь и Казахстан достигли договоренности о проведении в четвертом квартале 2021 года сельскохозяйственного форума в рамках отраслевых выставок в Нур-Султане и Алматы

Беларусь и Казахстан достигли договоренности о проведении в четвертом квартале 2021 года сельскохозяйственного форума в рамках отраслевых выставок в Нур-Султане и Алматы

Посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин сегодня встретился с министром сельского хозяйства Казахстана Ерболом Карашукеевым, проинформировали sb.by в пресс-службе Министерства иностранных дел.



Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе встречи глав правительств двух стран в июне текущего года. В частности, были затронуты вопросы организации визита в Беларусь делегации Министерства сельского хозяйства Казахстана.

«Достигнута договоренность о проведении в четвертом квартале 2021 года сельскохозяйственного форума в рамках отраслевых выставок в городах Нур-Султан и Алматы», – сообщили в пресс-службе МИД.

Фото: МИД Беларуси
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