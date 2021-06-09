Во время рабочей встречи первого заместителя министра связи и информатизации Беларуси Павла Ткача с вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Асетом Турысовым стороны договорились расширять сотрудничество в области связи и информатизации. Такая информация размещена на сайте Министерства связи и информации Республики Беларусь.
Беларусь и Казахстан обменялись опытом построения республиканских информационных систем, внедрения и развития межведомственного электронного документооборота, централизованного хранения электронных документов и архивов. Стороны обговаривали взаимодействие как в Евразийском экономическом союзе, так и на двусторонней основе по организации системы межстранового электронного документооборота, которая сейчас прорабатывается.
– По результатам встречи достигнуты договоренности по расширению взаимовыгодного сотрудничества в области связи и информатизации с учетом реализуемых в Беларуси и Казахстане государственных программ цифрового развития, дальнейшему взаимодействию по направлениям электронного документооборота, взаимному участию в отраслевых специализированных выставках и форумах в области связи и информационно-коммуникационных технологий, – уточняется в сообщении ведомства.
Фото: БЕЛТА
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Беларусь и Казахстан договорились о развитии сотрудничества в области связи и информатизации
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