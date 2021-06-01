Беларусь и Казахстан договорились о расширении сотрудничества в строительной сфере

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, – подчеркнул Руслан Пархамович.Министр также отметил, что Беларусь имеет значительный опыт в части экспорта строительных услуг и готова оказать содействие в возведении современного и комфортного жилья., – отметил Руслан Пархамович.В свою очередь Бейбут Атамкулов проинформировал белорусского коллегу об основных направлениях деятельности строительного комплекса Казахстана и выразил готовность к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в сфере промышленности таких строительных материалов, как санитарный фаянс, теплоизоляционные и кровельные материалы, напольные покрытия и др.Также в рамках переговоров с участием министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко, заместителя председателя концерна "Беллесбумпром" Геннадия Диковицкого обсуждались вопросы сотрудничества двух стран в сфере транспорта и деревообрабатывающей промышленности.