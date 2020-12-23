Вчера, 22 декабря, состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника с временным поверенным в делах Государства Катар в Республике Беларусь Мешаалем аль-Аттыйя, проинформировали во внешнеполитическом ведомстве нашей страны.
«В ходе встречи стороны обсудили актуальные направления белорусско-катарского взаимодействия в политической и торгово-экономической областях и подтвердили взаимную заинтересованность в активизации сотрудничества между странами», – говорится в сообщении МИД Беларуси.
Особое внимание было уделено рассмотрению вопросов обмена визитами официальных и деловых делегаций, а также проведения очередного заседания совместного межправительственного комитета и консультаций между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Катара.
Фото: МИД
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Беларусь и Катар подтвердили взаимную заинтересованность в активизации сотрудничества между странами
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