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Беларусь и Катар обсудили взаимодействие в торгово-экономической области

Это произошло в ходе встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси Николая Борисевича с Временным Поверенным в делах Катара в Беларуси Мешаалем аль-Аттыйя, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.


Как отметили в МИД, «в ходе встречи дипломаты подтвердили заинтересованность в активизации белорусско-катарского сотрудничества и обсудили актуальные направления двустороннего взаимодействия в политической и торгово-экономической областях».


Сообщается, что особое внимание уделено вопросам подготовки визита белорусской делегации в Катар для проведения межмидовских консультаций по политическим вопросам, а также ряда рабочих встреч. 

Фото: МИД
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