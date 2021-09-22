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  2. Беларусь и Катар обсудили сотрудничество в политической, гуманитарной, спортивной и авиационной сферах

Беларусь и Катар обсудили сотрудничество в политической, гуманитарной, спортивной и авиационной сферах

Это произошло в ходе очередного раунда белорусско-катарских межмидовских политических консультаций с участием заместителя Министра иностранных дел Беларуси Николая Борисевича и Генерального секретаря Министерства иностранных дел Катара Ахмада Хассана аль-Хаммади. Подробности sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.


Как отметили в МИД, в ходе консультаций обсудили широкий спектр вопросов белорусско-катарских отношений, включая сотрудничество в политической, гуманитарной, спортивной, авиационной сферах, а также совершенствование договорно-правовой базы, взаимодействие по линии парламентов и в рамках международных организациях.

«Особый акцент был сделан на активизации инвестиционных и торгово-экономических отношений как приоритетном направлении сотрудничества между двумя странами. Состоялся обмен мнениями по региональной проблематике», – добавили в пресс-службе.


В МИД обратили внимание на тот факт, что 20-21 сентября также состоялись встречи Николая Борисевича и Председателя Правления Банка развития Беларуси Александра Егорова с руководством Министерства торговли и промышленности Катара, Катарского инвестиционного агентства и Катарского банка развития. В рамках переговоров обсуждались перспективные направления кредитно-инвестиционного сотрудничества, представляющие взаимный интерес. «В Министерстве торговли и промышленности Катара достигнута договоренность о сроках проведения в Минске очередного заседания межправительственного Совместного комитета, а также Белорусско-Катарского Делового совета», – сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.


Фото: МИД
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