Беларусь и Калужская область России подписали программу сотрудничества на 2021–2023 годы

Наука и технологии, машиностроение, АПК, медицина и здравоохранение, ИКТ, нефтехимия и строительство – таковы приоритетные направления взаимодействия на ближайшие годы для белорусских и калужских предприятий и организаций. Об этом говорится в новой программе сотрудничества между Беларусью и Калужской областью России, которую подписали по итогам пятого заседания Рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Калужской области России, сообщает официальный сайт Государственного комитета по науке и технологиям.
Согласно документу, планируется активизировать научно-техническое и межвузовское сотрудничество, организовать обмен информацией в области инноваций и высоких технологий по направлениям, представляющим взаимный интерес. Кроме того, предполагается совместное участие сторон в реализации программ и проектов обновления лифтового оборудования и подвижного состава городского пассажирского транспорта в Калужской области, продажа автобусов ОАО «МАЗ», электротранспорта производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», а также продукции белорусских предприятий станкостроительной, металлообрабатывающей, электротехнической и других отраслей промышленности.
Калужская область является давним и важным торговым партнером Беларуси. За январь – сентябрь 2020 года товарооборот Беларуси и Калужской области составил 412,2 млн долларов. Основные позиции экспорта – металлоконструкции из черных металлов, лекарственные средства, провода изолированные и кабели, сельскохозяйственная продукция, автомобили грузовые и другое.
Развитие двустороннего сотрудничества не сводится только к товарным отношениям: стороны реализуют ряд инвестиционных проектов, в частности в области строительства. К слову, с 2013 по 2020 год белорусскими строительными организациями в Калужской области построено более двадцати жилых домов, три школы и четыре детских сада. Продолжается работа по строительству других объектов социальной инфраструктуры в Калуге и Калужской области.
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Беларусь и Калужская область России подписали программу сотрудничества на 2021–2023 годы
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Фото: Виталий ГИЛЬ