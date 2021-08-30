Беларусь и Израиль планируют провести в Минске форум высоких технологий и инноваций

Беларусь и Израиль планируют провести в Минске первый форум высоких технологий и инноваций по информационно-коммуникационным технологиям, инновационным материалам, био- и нанотехнологиям. Такая договоренность достигнута во время встречи председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля Алексом Гольдман-Шайманом, передает БЕЛТА.
Планируется, что в работе белорусско-израильского форума примут участие представители органов государственного управления, научно-практических и инновационных предприятий, университетов обеих стран. Особое внимание на форуме уделят перспективным направлениям двустороннего научно-технического сотрудничества и продвижению совместных инноваций и наукоемкой продукции различных отраслей Беларуси и Израиля на внешние рынки. "В настоящее время завершается реализация четырех белорусско-израильских научно-технических проектов в области цифрового сельского хозяйства, а также в сфере разработки методологии и моделей для управления научно-техническими процессами", – рассказали в пресс-службе.
Учитывая успехи Израиля как мирового лидера в венчурной деятельности, стороны обсудили развитие сотрудничества по этому направлению, а также возможности применения израильского опыта при построении венчурной экосистемы в Беларуси.
Кроме того, во встрече принял участие генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности Владимир Рябоволов. Были обсуждены и вопросы расширения сотрудничества с израильскими коллегами в сфере интеллектуальной собственности.
Белорусско-израильское научно-техническое сотрудничество развивается в соответствии с межправительственным соглашением о сотрудничестве в области образования, науки и культуры и соглашением между ГКНТ Беларуси и Министерством науки и технологий Израиля от 21 мая 2018 года.
Фото: БЕЛТА