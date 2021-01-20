Это произошло в рамках встречи министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля в Беларуси Алексом Гольманом-Шайманом, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Как рассказали в МИД, стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Также они уделили внимание теме взаимодействия в рамках международных организаций.
Кроме того, собеседники затронули вопросы сохранения памяти о трагедии Холокоста, подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста.
По итогам встречи определены конкретные направления по расширению двустороннего сотрудничества Беларуси и Израиля, а также график предстоящих контактов и обмена визитами.
Фото: МИД
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Беларусь и Израиль определили направления по расширению двустороннего сотрудничества
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