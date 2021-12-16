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Беларусь и Израиль обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере культуры

Министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Республике Беларусь Алексом Гольдманом-Шайманом. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства культуры. 

Фото: БЕЛТА

Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в сфере культуры между Беларусью и Израилем. 

Также договорились сформировать совместный план мероприятий, посвященных 30-летию установления дипотношений между государствами и высказали заинтересованность в проведении на высоком уровне мероприятий, приуроченных Международному дню памяти жертв Холокоста.
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