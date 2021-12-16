Беларусь и Израиль обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере культуры

Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в сфере культуры между Беларусью и Израилем.Также договорились сформировать совместный план мероприятий, посвященных 30-летию установления дипотношений между государствами и высказали заинтересованность в проведении на высоком уровне мероприятий, приуроченных Международному дню памяти жертв Холокоста.