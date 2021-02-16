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Беларусь и Италия обсудили вопросы сотрудничества и международную повестку дня

Сегодня заместитель министра иностранных дел Сергей Алейник и заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков встретились с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в Беларуси Марио Бальди. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.


На встрече стороны говорили о состоянии двусторонних отношений и обсудили актуальные вопросы международной повестки дня. 

Фото: БЕЛТА
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