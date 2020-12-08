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Беларусь и Иран будут укреплять связи в культурной и образовательной сферах

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 8 декабря встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана в Беларуси Саидом Яри, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Фото: МИД

"Сергей Алейник отметил существенный торгово-экономический потенциал белорусско-иранских отношений, который поступательно реализуется в рамках традиционно дружеского взаимодействия между двумя государствами", – сказано в сообщении.

Стороны подтвердили взаимное намерение укреплять белорусско-иранские отношения с акцентом на сотрудничество в культурной, образовательной и сельскохозяйственной сферах. 
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