Беларусь и Ирак согласились с необходимостью активизации двусторонних политических контактов

Сегодня, 13 мая, заместитель министра иностранных дел Беларуси Николай Борисевич встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирака в России и Беларуси по совместительству Абдулрахманом Хамидом Мохаммедом Аль-Хуссайни по случаю вручения им копий верительных грамот. Об этом сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИД рассказали, что в ходе беседы стороны согласились с необходимостью активизации белорусско-иракских политических контактов и торгово-экономического сотрудничества.
Кроме того, собеседники отметили, что наибольший взаимный интерес представляют поставки в Ирак белорусской промышленной продукции, а также развитие кооперации в сферах сельского хозяйства, образования и туризма. Достигнуты договоренности о налаживании обмена делегациями, в том числе по линии торгово-промышленных палат и деловых кругов двух стран.
Фото: МИД
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