Беларусь и Ирак обсудили вопросы взаимодействия в образовательной и гуманитарной сферах

Это произошло в рамках встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси Николая Борисевича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирака в России и Беларуси (по совместительству) Абдулрахманом Хамидом Мохаммедом аль-Хуссайни. Об этом sb.by проинформировали в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИД рассказали, что во время беседы стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в результате политических консультаций между министерствами иностранных дел Беларуси и Ирака в Багдаде в июне 2021 года.
«Особое внимание было уделено подготовке очередного заседания Cовместной Белорусско-Иракской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также организации визитов в Беларусь руководителей иракских министерств и компаний для проработки конкретных двусторонних проектов», – поделились подробностями в ведомстве.
Кроме того, сообщается, что собеседники обсуждали вопросы взаимодействия двух стран в образовательной и гуманитарной сферах.
Фото: МИД