Заместитель министра иностранных дел Беларуси Николай Борисевич 22 апреля встретился с Почетным консулом Беларуси в Багдаде Маджидом Аль-Каисси, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИД отметили, что в рамках встречи стороны обсудили планы по активизации торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Ираком, а также углубление взаимодействия двух стран в сферах образования и туризма.
Уточняется, что акцент в дискуссии был сделан на расширении контактов деловых кругов Беларуси и Ирака, а также на развитии двустороннего межведомственного взаимодействия.
Фото: МИД
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Беларусь и Ирак обсудили углубление взаимодействия в сферах образования и туризма
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