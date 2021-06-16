Беларусь и Ирак обсудили приоритетные направления сотрудничества

Мероприятие было приурочено к 25-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Ираком. Предыдущий раунд Белорусско-Иракских межмидовских политических консультаций прошел в 2019 году: тогда Первый заместитель Министра иностранных дел Ирака Н.аль-Хейраллы прибыл в Минск.В ходе консультаций обсужден широкий спектр вопросов белорусско-иракских отношений, включая сотрудничество в сфере образования, гуманитарной области, а также совершенствование договорно-правовой базы. Особый акцент был сделан на активизации торгово-экономических отношений как приоритетном направлении сотрудничества между двумя странами.14-15 июня 2021 года также прошли встречи замминистра иностранных дел Беларуси с министрами промышленности и шахт, сельского хозяйства, торговли, образования и научных исследований Ирака, а также с президентом Торговой палаты Багдада и ректором Багдадского университета.Фото МИД