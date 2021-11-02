Беларусь и Ирак обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в области научных исследований

В развитие договоренностей, достигнутых во время межмидовских политических консультаций в июне 2021 года, в Минске по приглашению Белорусского государственного университета находится ректор Багдадского университета Мунир аль-Саади. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Николай Борисевич принял его 1 ноября, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в области образования и научных исследований.
Фото: МИД