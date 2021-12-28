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Беларусь и Индия подтвердили заинтересованность в придании дальнейшего импульса двусторонним отношениям

Посол Беларуси в Индии Андрей Ржеусский 28 декабря встретился с государственным министром иностранных дел Индии Минакаши Лекхи. Об этом сообщается на сайте посольства Беларуси в Индии. 

В ходе беседы дипломаты обсудили состояние и перспективы белорусско-индийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, возможность проведения в следующем году визитов на различных уровнях. Особое внимание было уделено подготовке совместных мероприятий, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Индией. 

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в придании дальнейшего импульса двусторонним отношениям. 
Минакаши Лекхи поблагодарила Андрея Ржеусского за подробную информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси, предстоящей конституционной реформе, ситуации на белорусской границе с беженцами и др. 

Фото: india.mfa.gov.by
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