Беларусь и Индия подтвердили заинтересованность в придании дальнейшего импульса двусторонним отношениям

Посол Беларуси в Индии Андрей Ржеусский 28 декабря встретился с государственным министром иностранных дел Индии Минакаши Лекхи. Об этом сообщается на сайте посольства Беларуси в Индии.
В ходе беседы дипломаты обсудили состояние и перспективы белорусско-индийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, возможность проведения в следующем году визитов на различных уровнях. Особое внимание было уделено подготовке совместных мероприятий, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Индией.
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в придании дальнейшего импульса двусторонним отношениям.
Минакаши Лекхи поблагодарила Андрея Ржеусского за подробную информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси, предстоящей конституционной реформе, ситуации на белорусской границе с беженцами и др.
Фото: india.mfa.gov.by