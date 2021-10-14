Беларусь и Индия обсудили вопросы организации прямого авиасообщения между странами

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Индия Андрей Ржеусский сегодня провел встречу с Государственным министром гражданской авиации Индии Виджаем Кумаром Сингхом, сообщили sb.by в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы организации прямого авиасообщения между Беларусью и Индией и определили первоочередные шаги в данном направлении. Достигнута договоренность о проведении предметных переговоров на уровне авиационных ведомств двух стран.
Фото: МИД