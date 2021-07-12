Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Индия Андрей Ржеусский 9 июля встретился с заместителем министра иностранных дел Индии Ренатой Сандху. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИД.
В ходе встречи обсуждалось актуальное состояние и перспективы развития белорусско-индийских отношений в политической, торговой и научно-технической сферах, а также график белорусско-индийских контактов в нынешнем году.
Отдельно было рассмотрено взаимодействие двух стран в рамках международных организаций.
Собеседники выразили взаимное удовлетворение дружественным и конструктивным характером белорусско-индийского сотрудничества и отметили приверженность дальнейшему расширению взаимодействия по всем вопросам двусторонней повестки дня.
Фото: МИД
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Беларусь и Индия обсудили перспективы развития отношений в политической, торговой и научно-технической сферах
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