Это произошло в рамках встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Венесуэле Андрея Молчана с министром сельского хозяйства, земель, лесного хозяйства и труда Гренады Питером Давидом, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИД отметили, что в рамках переговоров обсуждались перспективы налаживания всестороннего сотрудничества Беларуси и Гренады. При этом особое внимание собеседники уделили развитию двусторонней кооперации в агропромышленном комплексе, в том числе путем поставок в Гренаду белорусской сельскохозяйственной техники.
«Гренадская сторона высказала заинтересованность в развитии сотрудничества с Беларусью в сферах образования, туризма, здравоохранения, а также проинформировала о намерении аккредитовать посла Гренады в России по совместительству в нашей стране», – добавили в ведомстве.
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Беларусь и Гренада обсудили кооперацию в агропромышленном комплексе
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