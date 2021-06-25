Беларусь и Гренада обсудили кооперацию в агропромышленном комплексе

В МИД отметили, что в рамках переговоров обсуждались перспективы налаживания всестороннего сотрудничества Беларуси и Гренады. При этом особое внимание собеседники уделили развитию двусторонней кооперации в агропромышленном комплексе, в том числе путем поставок в Гренаду белорусской сельскохозяйственной техники.– добавили в ведомстве.