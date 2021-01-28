Это произошло в рамках встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в Беларуси Манфредом Хутерером, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Как отметили в МИД, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-германского сотрудничества и обсудили перспективы его развития.
Фото: МИД
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Беларусь и Германия обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества
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