Беларусь и Финляндия обсудили развитие региональных аспектов сотрудничества, включая расширение связей между городами Несвиж и Савонлинна. Об этом сообщает посольство Беларуси в Финляндии.
Данные вопросы в числе других были рассмотрены 5 января на встрече посла Беларуси в Финляндии Алексея Самосуева с директором компании Karjalan Asiamiestoimisto Consulting Ltd города Савонлинна в регионе Южное Саво Валерием Жуком.
Отмечается, что был обсужден широкий круг вопросов взаимодействия белорусского и финляндского бизнеса, включая расширение торгово-экономических отношений, двусторонние контакты в логистике, ритейле, совместном промышленном производстве. Сторонами также подтверждена ранее достигнутая договоренность организации в Финляндии экспозиции Национального художественного музея Беларуси после завершения пандемии.
По просьбе собеседника посол также предоставил актуальные комментарии о проходящих внутриполитических процессах в Беларуси.
Фото: pixabay.com
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Беларусь и Финляндия обсудили развитие региональных аспектов сотрудничества
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