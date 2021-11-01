Беларусь и Эквадор обсудили торгово-экономическое сотрудничество и развитие договорно-правовой базы отношений

В рамках визита прошли встречи заместителей глав внешнеполитических ведомств двух стран. Эквадорскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Сеcар Монтаньо.Стороны рассмотрели весь спектр вопросов белорусско-эквадорской повестки дня, а также уделили внимание вопросам взаимодействия двух государств на многосторонних площадках. Коллеги обсудили и перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества и развития договорно-правовой базы отношений.Во время пребывания в г. Кито Шестаков также провел переговоры в Федерации двусторонних торгово-промышленных палат Эквадора, Международной эквадорской палате торговли и интеграции, с представителями эквадорских деловых кругов, заинтересованных в развитии сотрудничества с Беларусью в сферах сельского хозяйства, фармацевтики, поставок белорусской техники, высоких технологий и других областях.Фото: пресс-служба МИД