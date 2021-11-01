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Беларусь и Эквадор обсудили торгово-экономическое сотрудничество и развитие договорно-правовой базы отношений

28–30 октября заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков посетил с визитом Республику Эквадор. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.


В рамках визита прошли встречи заместителей глав внешнеполитических ведомств двух стран. Эквадорскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Сеcар Монтаньо.

Стороны рассмотрели весь спектр вопросов белорусско-эквадорской повестки дня, а также уделили внимание вопросам взаимодействия двух государств на многосторонних площадках. Коллеги обсудили и перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества и развития договорно-правовой базы отношений.

Во время пребывания в г. Кито Шестаков также провел переговоры в Федерации двусторонних торгово-промышленных палат Эквадора, Международной эквадорской палате торговли и интеграции, с представителями эквадорских деловых кругов, заинтересованных в развитии сотрудничества с Беларусью в сферах сельского хозяйства, фармацевтики, поставок белорусской техники, высоких технологий и других областях.

Фото: пресс-служба МИД
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