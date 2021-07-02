Это произошло в рамках встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Колумбии и Эквадоре (по совместительству) Николая Овсянко с министром образования Эквадора Марией Браун Перес. Встреча прошла в формате видеоконференции, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Как уточнили в МИД, в ходе беседы обсуждались возможные направления кооперации Беларуси и Эквадора в сфере образования. Среди них – и обмен студентами, повышение квалификации преподавателей, разработка совместных проектов в сфере дошкольного и среднего образования. Также рассмотрены перспективы расширения договорно-правовой базы.
Министр образования Эквадора выразила заинтересованность в укреплении сотрудничества с нашей страной во всех сферах, которые представляют взаимный интерес.
Фото: МИД
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Беларусь и Эквадор обсудили кооперацию в образовании
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