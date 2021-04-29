Беларусь и Эквадор обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и взаимодействия стран в международных организациях

Накануне состоялась встреча в формате видеоконференции Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Колумбия и Республике Эквадор (по совместительству) Николая Овсянко с заместителем министра иностранных дел Эквадора Сесаром Монтаньо, проинформировали sb.by в пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны.



«В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-эквадорской повестки дня и взаимодействия двух стран в международных организациях», – говорится в сообщении.



Особое внимание было уделено вопросам активизации двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.