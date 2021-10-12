Беларусь и Египет обсудили вопросы развития сотрудничества в торговой и финансовой сферах

Сегодня состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергея Терентьева с министром финансов Египта Мохамедом Мааитом, сообщили sb.by в пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны.
Стороны обсудили актуальные вопросы развития белорусско-египетского сотрудничества в торговой и финансовой сферах и констатировали наличие значительного потенциала для его наращивания.
Также рассмотрены возможности применения механизмов экспортной поддержки в целях наращивания товарооборота между двумя странами и реализации крупных двусторонних проектов, в том числе в области производственной кооперации.
Фото: МИД