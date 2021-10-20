Беларусь и Египет обсудили состояние сотрудничества двух стран по широкому спектру направлений

Это произошло в рамках встречи министра иностранных дел Владимира Макея с Чрезвычайным и Полномочным Послом Египта в России и Беларуси по совместительству Ихабом Насром, который завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране. Подробности sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИД рассказали, что стороны обсудили состояние сотрудничества Беларуси и Египта по широкому спектру направлений, а также подвели итоги развития контактов в разных сферах.
«Затронуты вопросы расширения политического диалога, взаимной поддержки в рамках международных организаций, торгово-экономического взаимодействия, включая реализацию совместных проектов в сфере промышленности и сельского хозяйства. Дана положительная оценка итогов состоявшихся в сентябре 2021-го междмидовских консультаций в Каире, обсуждена подготовка предстоящего заседания совместной торговой межправкомисии в ноябре текущего года в Каире», – добавили в министерстве.
Кроме того, сообщается, что подчеркнули факт высокой динамики связей между двумя странами в туристической и образовательной сферах.
Владимир Макей в торжественной обстановке вручил послу Египта знак отличия органов дипломатической службы «Партнерство». Министр отметил его особый вклад в углубление белорусско-египетского политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, активное участие в организации визитов на высоком и высшем уровнях, а также содействие в практической реализации ряда совместных белорусско-египетских проектов.
Фото: МИД