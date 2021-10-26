Беларусь и Египет обменялись мнениями о планах совместных мероприятий на следующий год

В рамках встречи стороны обсудили подготовку 7-го заседания Белорусско-Египетской торговой комиссии. Также были затронуты вопросы взаимодействия в области воздушного сообщения.Состоялся обмен мнениями о планах совместных мероприятий на следующий год, включая проведение первого заседания Комиссии по вопросам политического диалога и двустороннего сотрудничества на уровне глав внешнеполитических ведомств Беларуси и Египта, а также культурных мероприятий, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.Собеседники отметили важность эффективной работы действующих механизмов межгосударственного взаимодействия для развития всего комплекса белорусско-египетских отношений.