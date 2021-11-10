SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.82
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Беларусь и Египет обменялись мнениями о перспективах расширения двустороннего сотрудничества

Беларусь и Египет обменялись мнениями о перспективах расширения двустороннего сотрудничества

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергей Терентьев 10 ноября встретился с главой египетской коммерческой службы – первым заместителем министра торговли и промышленности Египта Ахмедом Магаури Диабом. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. 

Фото: mfa.gov.by

Стороны обменялись мнениями о перспективах расширения двустороннего сотрудничества в области торговли, реализации совместных проектов в промышленной сфере, а также обсудили ход подготовки запланированного на 24–25 ноября 2021 г. в Каире очередного заседания Белорусско-Египетской совместной торговой комиссии.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы