Беларусь и Египет обменялись мнениями о перспективах расширения двустороннего сотрудничества

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Стороны обменялись мнениями о перспективах расширения двустороннего сотрудничества в области торговли, реализации совместных проектов в промышленной сфере, а также обсудили ход подготовки запланированного на 24–25 ноября 2021 г. в Каире очередного заседания Белорусско-Египетской совместной торговой комиссии.