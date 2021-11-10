Беларусь и Египет обменялись мнениями о перспективах расширения двустороннего сотрудничества

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергей Терентьев 10 ноября встретился с главой египетской коммерческой службы – первым заместителем министра торговли и промышленности Египта Ахмедом Магаури Диабом. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Фото: mfa.gov.by
Стороны обменялись мнениями о перспективах расширения двустороннего сотрудничества в области торговли, реализации совместных проектов в промышленной сфере, а также обсудили ход подготовки запланированного на 24–25 ноября 2021 г. в Каире очередного заседания Белорусско-Египетской совместной торговой комиссии.