Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергей Терентьев встретился с заместителем министра туризма и древностей Египта Гадой Шалаби. Об этом сообщили корреспонденту sb.by в пресс-службе министерства иностранных дел.
«На встрече стороны обсудили предварительные результаты сотрудничества Беларуси и Египта в сфере туризма в 2020 году, в том числе в контексте эпидемиологической обстановки в мире. Договорились продолжить совместную работу по совершенствованию правовых и инфраструктурных механизмов для обеспечения роста и сбалансированности туристического потока между двумя странами, усиления мер безопасности туристов и повышения качества оказываемых туристических услуг», – рассказали во внешнеполитическом ведомстве.
Рассмотрены возможности проведения в Египте в среднесрочной перспективе крупного форума по тематике взаимного туризма с привлечением широкого круга белорусских и египетских профильных ведомств и организаций.
Фото: БЕЛТА
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Беларусь и Египет намерены содействовать росту туристических потоков между двумя странами
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