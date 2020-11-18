Это произошло в рамках рабочего визита Чрезвычайного и Полномочного Посла в Египте Сергея Терентьева в город Александрия, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Как отметили в МИД, в рамках встречи посла с губернатором Александрии Мухамедом Аль-Шерифом рассматривались вопросы торгово-экономического сотрудничества в сферах сельского хозяйства и продовольственной безопасности, подготовки кадров, а также высоких технологий. Белорусский посол подтвердил, что наши предприятия готовы участвовать в механизации Александрии, наращивать поставки национальной молочной продукции и закупать египетские овощи и фрукты. Кроме того, достигнута договоренность пригласить белорусских производителей тракторов и сельскохозяйственной техники к участию в тендерах, проводимых на уровне губернаторства. В дополнение к этому стороны подчеркнули: нужно активизировать сотрудничество в сфере туризма и увеличивать туристический поток между двумя странами.
В ведомстве также отметили, что в рамках деятельности по развитию сотрудничества с Лигой арабских государств Сергей Терентьев посетил Арабскую академию науки, технологий и морского транспорта. Он предложил ей рассмотреть возможность установить сотрудничество с БГУ. В ходе переговоров обсуждались и возможности реализации двусторонних образовательных проектов в сферах искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения, защиты информации, биотехнологий и физики.
Фото: МИД
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Беларусь и Египет договорились развивать сотрудничество в сферах торговли и туризма
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